【亞運撐港隊】中國選手偷步　呂麗瑤奪第6

香港「跳遠王子」陳銘泰周日（1日）出戰亞運男子跳遠決賽，以7米83得第6名，無緣獎牌。其後上屆銀牌得主呂麗瑤出戰女子100米欄決賽，由於中國選手吳艷妮偷步犯規被取消資格，呂麗瑤終由第7升上第6名。

初賽以第10名晉級的陳銘泰，決賽於第2跳再進一步，跳出7米83，但他在其他試跳未能再下一城，最終總成績排第6，無緣獎牌。前4名選手皆跳出8米以上成績，初賽造出8米24破亞運紀錄的中國選手王嘉男決賽以8米22，力壓印度選手奪金。

上屆銀牌得主呂麗瑤隨後出戰100米欄決賽，中國的吳艷妮偷步犯規，但裁判暫停賽事重看片段後，她仍獲得重賽機會。最終中國的林雨薇以12秒74秒奪得金牌，吳艷妮以12秒77秒獲第2名，而香港代表呂麗瑤則以13秒35得第七名，未能刷新自己保持的香港紀錄。賽後大會取消吳艷妮資格，判其成績無效，呂麗瑤最終升上第6名。

賽後呂麗瑤激動落淚，她表示：「多謝支持我的人，爸媽有來看我比賽，好多謝他們。比賽暫停後，我盡量控制情緒，嘗試專注比賽，我對自己說：『我只得一次機會，一定要做到。』2月還有比賽，再接再厲吧！」

同日早上，亞少冠軍李紫桃在女子200米初賽跑出24秒89，總成績排名15，無緣決賽。男子200米的石錦程和陳俊浩跑出21秒99和22秒12，排名21和23，同樣未能晉級。男子110米欄的梅政揚和李家耀分列11和12出局。