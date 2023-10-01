【亞運撐港隊】贏伊朗1粒　男足歷史性闖4強

香港男子足球代表隊周日（1日）相隔65年，再出戰亞運8強，在杭州市上城體育中心體育場面對西亞勁旅伊朗，最終港隊憑潘沛軒一箭定江山，以1球爆冷擊敗伊朗，歷史性首次闖入4強，周三（4日）會與日本爭入決賽。

港隊男足在之前3屆亞運皆能殺入16強，可惜同樣未能再晉一級，今屆由於同組敘利亞及阿富汗退賽，令港隊雖兩次不敵烏茲別克，仍能以C組次名躋身淘汰賽，16強更1球力挫巴勒斯坦晉級，追平歷屆最佳成績。至於對手伊朗屬於亞洲足球強國，今屆亞運發揮出色，分組賽錄兩勝一和，首名晉級，16強則以2比0輕取泰國。

港隊今仗8強正選只有1個調動，由黃皓雋頂替賽前膝頭受傷的林衍廷，與隊長胡晉銘、余在言組成中場，孫銘謙繼續客串左閘，前線入球重任落在潘沛軒、安永佳身上。

賽前稍被看低一線的港隊，開賽初段先有埋門機會，7分鐘孫銘謙前場逼甩對方腳下球，勁射被門將侯賽尼擋出底線。17分鐘港隊一次反擊，潘沛軒右路推大位傳中，但安永佳來遲一步。伊朗之後搶回不少攻勢，22分鐘伊斯拉米斬入禁區，前鋒莫達哈里頂斜，2分鐘後莫達哈里再次頭槌攻門，但未能頂破謝家榮十指關，半場兩隊互交白卷。

易邊後港隊率先打開記錄，47分鐘黃皓雋大腳斬入禁區，潘沛軒接應安永佳頭槌二傳，近門抽入。落後的伊朗急起直追，61分鐘莫達哈里無人看管下近門頂高。7分鐘後伊斯拉米禁區內勁射，又被「家榮」橫身撲出。港隊之後雖有入球功臣潘沛軒傷出，以及李毅凱抽筋，但伊朗連番攻門皆被「家榮」化解，最終港隊順利維持勝局，1球小勝伊朗，亞運史上首次躋身4強。