【亞運Day 10賽程】港籃爭入8強　黃鎮廷4強撼中國

2023年10月02日 07:00
  • 東網電視
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    香港男籃經歷一波三折重獲亞運資格，小組賽力挫蒙古，相隔21年再次在小組賽晉級，港籃今日中午出戰8強資格賽越級挑戰世界排名66的沙地阿拉伯，能否再創佳績，值得支持！香港乒乓球「一哥」黃鎮廷殺入男單4強穩奪獎牌，下午將與中國的王楚欽爭入決賽，激戰可期。Hoy TV將轉播亞運賽事，一齊撐港隊！
    港隊焦點：
    何苑欣、林立信、凌慇、蘇昱軒　9:30AM　馬術三項場地障礙團體、個人決賽
    香港田徑隊　9:20AM　男子4X100米接力初賽
    香港女子圍棋隊　9:30AM　圍棋女子團體4強對南韓
    張子衡　10:00AM　獨木舟男子1000米單人艇決賽
    伍家朗　10:00AM　羽毛球男單首圈　對馬來西亞
    鄧俊文/謝影雪　10:00AM　羽毛球混雙首圈　對東帝汶
    李晉熙/吳芷柔　10:00AM　羽毛球混雙首圈　對日本
    香港男子籃球隊　12:00PM　籃球男子8強資格賽對沙地阿拉伯
    香港男子棒球隊　12:00PM　棒球男子第2階段B組對泰國
    黃鎮廷　2:15PM　乒乓球男子單打4強　對中國
    陳梓銘、陳臨　4:00PM　跳水女子1米板決賽
    阮柏彥　7:00PM　跳水男子1米板決賽
    俞雅欣、陳家倩　7:10PM　田徑女子跳遠決賽