【亞運Day 10賽程】港籃爭入8強　黃鎮廷4強撼中國

香港男籃經歷一波三折重獲亞運資格，小組賽力挫蒙古，相隔21年再次在小組賽晉級，港籃今日中午出戰8強資格賽越級挑戰世界排名66的沙地阿拉伯，能否再創佳績，值得支持！香港乒乓球「一哥」黃鎮廷殺入男單4強穩奪獎牌，下午將與中國的王楚欽爭入決賽，激戰可期。Hoy TV將轉播亞運賽事，一齊撐港隊！

港隊焦點：

何苑欣、林立信、凌慇、蘇昱軒 9:30AM 馬術三項場地障礙團體、個人決賽

香港田徑隊 9:20AM 男子4X100米接力初賽

香港女子圍棋隊 9:30AM 圍棋女子團體4強對南韓

張子衡 10:00AM 獨木舟男子1000米單人艇決賽

伍家朗 10:00AM 羽毛球男單首圈 對馬來西亞

鄧俊文/謝影雪 10:00AM 羽毛球混雙首圈 對東帝汶

李晉熙/吳芷柔 10:00AM 羽毛球混雙首圈 對日本

香港男子籃球隊 12:00PM 籃球男子8強資格賽對沙地阿拉伯

香港男子棒球隊 12:00PM 棒球男子第2階段B組對泰國

黃鎮廷 2:15PM 乒乓球男子單打4強 對中國

陳梓銘、陳臨 4:00PM 跳水女子1米板決賽

阮柏彥 7:00PM 跳水男子1米板決賽

俞雅欣、陳家倩 7:10PM 田徑女子跳遠決賽