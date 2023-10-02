C朗今晚出戰亞冠盃　免費台直播

亞冠盃E組賽事，艾納斯主場迎戰伊斯迪洛，擁有葡萄牙巨星C朗助陣嘅沙特阿拉伯豪門艾納斯狀態大勇，各項賽事取得9連勝，入球數字非常多，今仗勢必把握地利優勢，強攻塔吉克斯坦球隊伊斯迪洛。艾納斯主W太熱冇肉食，以佢哋近3仗主場總入球全開4球或以上嘅走勢，最好博3.5球入球大。（HOY TV 76台周二凌晨2時直播）

艾納斯球星如雲，鋒線上有C朗、沙迪奧文尼，中場有克羅地亞國腳波索域，防線有前曼城中場拿樸迪、前曼聯左後衞阿歷士迪尼斯，實力大超班，首輪分組賽作客以2比0輕取伊朗球隊柏斯波利斯，今仗返回自己地頭，相信會踢得更加進取。特別係C朗腳風非常順，上仗聯賽入1球及1次助攻，呢位38歲葡萄牙國腳效力艾納斯以來，上陣34場入30球，效率極高，加上沙迪奧文尼及另一位前鋒塔利斯卡亦頻頻入波，預料伊斯迪洛難以招架。

不過，艾納斯主攻嘅同時，後防難免比較空虛，近6場比賽僅得1場保持清白之身，今場隨時又失波。至於塔吉克斯坦球隊伊斯迪洛實力平庸，上輪主場僅打和卡塔爾球隊艾杜哈利，作客遇上攻力強大嘅艾納斯，難以奢求有分落袋，只要可以入波破蛋已經有交代，不妨博入球大。

直播表

周一8:00pm 亞冠盃 AGMK足球會 Vs 空軍體育會

香港國際財經台76

周二凌晨零時 亞冠盃 沙巴罕 Vs 伊蒂哈德

香港國際財經台76

周二0:30am 意甲 拖連奴 Vs 維羅納

Now 639

周二0:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 蒙沙

Now 638

周二2:00am 亞冠盃 艾納斯 Vs 伊斯迪洛

香港國際財經台76

周二2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 卡利亞里

Now 638

周二3:00am 英超 富咸 Vs 車路士

Now 621、611

周二3:00am 西甲 拉斯彭馬斯 Vs 切爾達

Now 632

周二8:00am 阿甲 圖庫曼體育會 Vs CA科爾多瓦中央

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