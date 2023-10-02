【亞運撐港隊】葉耀邦雙雙　男籃負沙特無緣8強

香港男子籃球隊周一（2日）出戰亞運8強資格賽對世界排名第66位的沙特阿拉伯，最終在內線主力之一的卜聿揚缺陣下，以72:95告負，完成今屆亞運。

世界排名第119的港隊今場硬撼排名高53的沙特阿拉伯，港隊正選派出楊睿騏、李琪、蔡再懃、徐遠成和惠龍兒，但面對「2米雙塔陣」Mohammed Alsuwailem和Mohammed Almarwani打得相當吃力，加上港隊的2米08中鋒卜聿揚因患流感缺陣，內線幾乎全面失守，而外線亦不時「走甩」對手，以致分數被早早拉開。港將蔡再懃奮力剷籃，另加一記三分球，單節7分，但港隊得分點不多，首節落後17:32。

第2節沙特阿拉伯收起「雙塔」，港隊改打全場壓迫，打出11:16，半場落後28:48。沙特阿拉兩節各轟4記三分球，其中Mathna Almawani三分球4射3中得11分，中鋒Mohammed Alsuwailem上陣8分鐘40秒已交出12分5籃板。

換邊後，沙特阿拉伯再以強陣出擊，港隊防守一度奏效令對手減少三分進帳，惟對手改又以內線進攻，Mohammed Alsuwailem再轟9分，港隊落後至43:77。第4節梁嘉顯回勇，轟入3記三分，助港隊在5分鐘內打出14:3攻勢，追至57:80。23歲的梁嘉顯手感火熱尾段再入兩球三分，葉耀邦亦助攻助守表現突出，港隊全節打出29:18，可惜之前失分太多，終以72:95落敗。

今場沙特中鋒Mohammed Alsuwailem和射手Mathna Almawani各得21及20分，港隊方面，梁嘉顯第4節轟5記三分球得15分，與蔡再懃並列全隊最高得分，另外葉耀邦上陣18分鐘，貢獻11分11籃板。