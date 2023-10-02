丹恩奴域：沙巴罕主場可「德」分

伊蒂哈德成功簽入多位冠軍級球星，當中包括賓施馬、尼高路簡迪及法賓奴，而這3位球員在歐洲比賽時都曾經奪得歐聯冠軍，如今將希望可以在亞洲做到相同的事情，那就是贏取亞冠盃。

我對伊蒂哈德的第一個印象，就是中場實力強勁，所以，他們的對手將難以在簡迪及法賓奴面前，可以取得太多控球時間。

前線方面，我預期賓施馬會取得入球，同時間他也是一位能夠提升隊友表現的球員。自從賓施馬加盟後得到兩位受惠的球員分別是羅馬連奴及咸達拿，他們二人多年來於亞冠盃取得多個入球，演出有望更上一層樓。

事實上，他們在多位球星加盟後仍然保持正選位置，反映仍然是伊蒂哈德衝擊第3個亞冠盃冠軍的關鍵先生。

我在效力過韓職球隊FC首爾後知道，作客伊朗總是會相當困難，當地球迷充滿激情，而且現場氣氛非常熾熱，故此對伊蒂哈德來說，這不會是一個舒適的比賽環境。

沙巴罕陣中的星級球員或許不及伊蒂哈德，但勝在有一班大賽經驗豐富的球員坐鎮。列沙伊安是一位非常出眾的攻擊型右閘，過往曾兩次征戰世盃，其中於去年卡塔爾世盃面對威爾斯時就曾取得入球，所以當球隊進攻時他是一個巨大威脅。核心球員阿馬迪沙德之前曾代表柏斯波利斯出戰亞冠盃，而且表現出色，加上蒙漢路的入球數字也相當好，所以沙巴罕的進攻能力確是相當有質素。

正因如此，我相信沙巴罕今仗在主隊球迷的吶喊支持下，再加上如得到幸運女神眷顧的話，有力爆冷在伊蒂哈德身上取分。