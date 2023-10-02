【亞運撐港隊】摘銅！黃鎮廷憾負世界「二哥」

香港乒乓代表黃鎮廷周一（2日）出戰亞運男單4強，力戰下以局數2:4不敵世界排名第2的中國球手王楚欽奪得銅牌。港隊相隔17年後再奪亞運男單獎牌，這亦是香港乒乓球隊今屆唯一一面獎牌。

世界排名49的黃鎮廷今屆8強打出漂亮一仗，局數4:3力挫世界排名第8的中華台北好手林昀儒，4強迎來23歲的世界「二哥」王楚欽。兩人4月曾在WTT中國賽相遇，黃鎮廷以直落3局告負，今場港將亦處於下風。王楚欽打法多變，加上攻防能力俱強，港將苦戰下以5:11先輸一局。第2局，黃鎮廷開段保住兩分差，惟之後無以為繼，再輸5:11。

落後兩局的黃鎮廷第3局奮力反撲，穩穩接住對方發球，離枱對攻亦成功搶分，以10:7搶得「局點」，惟王楚欽又還以顏色追平，兩人「刁時」後，黃鎮廷以15:13拿下關鍵一局。

王楚欽第4局搶回主導，以11:5極速取勝，落後1:3的黃鎮廷仍不放棄，之後一局豁出去與王楚欽對攻，只花6分鐘又以11:6扳回一城。第6局黃鎮廷開段領先4:1，但未能把握優勢，終以11:9告負，總比數2:4無緣金牌戰。至於王楚欽晉級後將與隊友樊振東決賽爭金。

由於賽事不設季軍戰，黃鎮廷為港隊奪得銅牌，港隊自2006年多哈亞運李靜之後，終於再在亞運男單上頒獎台。