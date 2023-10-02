今季英超勁火爆　17張紅牌多過上季同期2倍

利物浦今季已經有4人拎紅牌。(Getty Images)

利物浦上仗英超對熱刺，有2人被逐之後，根據OPTA統計，今季首68場聯賽已經出現17張紅牌，比上季同期嘅5張紅牌，多超過2倍，令人關注英超球證執法水平，利物浦亦正式發表聲明，炮轟VAR(視象裁判)嚴重犯錯，損害足球運動信譽。

今季英超執法準則有改變，包括跟隨上年世界盃「特長補時」做法，增加比賽有效時間，並對領隊、球員向球證嘅抗議行為，作出嚴正執法出示黃牌。比賽過程中，球證出紅牌亦冇手軟，利物浦成為最大苦主，已經食過4張紅牌，包括居迪斯鍾斯、迪亞高祖達、華基爾雲迪積克、阿歷斯麥亞里士打，名副其實成為「紅軍」。

另外3支名牌隊曼城、阿仙奴、車路士亦分別有洛迪卡斯簡迪、富安健洋、馬路古斯圖曾經被逐，就算豪門都冇面畀，各支球隊真係要醒醒定定。

利物浦唔止受「紅牌風暴」打擊，上仗亦因為VAR裁判犯錯，導致路易斯迪亞斯入波被誤判越位，最終輸畀熱刺，會方發表聲明批評英國職業裁判員公司(PGMOL)及VAR：「當局明顯冇按照正式流程工作，導致足球運動信譽受損，我哋認同球證喺比賽中所承受嘅壓力，VAR應該幫助舒緩壓力，而非加劇壓力。最令人不滿係VAR既冇提供足夠時間去作出正確判決，亦冇出現後續介入，如果只係被視為重大人為失誤，絕對唔可以接受，而係必須徹底及公開檢討機制，搵出問題所在，以確保同類事件唔會再發生。」雖然PGMOL已經向利物浦道歉，但並未能消除球會及球迷嘅怒氣。