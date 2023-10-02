【亞運.熱搜】搶跑「復活再判死刑」 吳艷妮：抱歉辜負大家

杭州亞運田徑場上演了戲劇性一幕，女主角是「跨欄女神」兼網絡紅人吳艷妮，她在周日晚的女子100米欄決賽中，與印度選手亞拉吉齊被判偷步，但經過抗議後獲准重回起跑線，最終雖然吳艷妮爭得第2名，卻事後再被裁判取消成績，反而跑第3的亞拉吉因此獲銀牌，情況甚是罕見。賽後吳艷妮公開道歉欲平息事件，將錯誤攬上身，承認「是我自己背上了沉重的包袱，最終被壓垮了。」

場上剛強、場外可愛充滿反差萌的吳艷妮，本已是亞運會上的聚焦點，她的麻花辮子、高佻身型、健康的肌肉線條，還有擅於向鏡頭派甜的舉動，早已圈了大批粉絲。今次搶跑「復活再判死刑」更讓她登上網上熱搜，風頭比最終奪得金牌的中國隊友林雨薇更犀害。

為免事件發酵，吳艷妮發文表露心聲，承認自己的錯誤：「非常抱歉，我因為搶跑最終取消了成績，辜負了所有人的期待。」她續說已翻看錄影檢討：「我的心態需重要調整，我實在太想拚下這場比賽了，甚至對身邊的印度選手亞拉吉出現了誤判，真的很對不起她。是我自己背上沉重的包袱，最終被壓垮了。」

「我不會認輸，體育教會我的，就是在哪裏跌倒就在哪裏爬起來。」逾二萬名網友留言，有的鼓勵吳艷妮面對失敗重新起步，而有的就也對她作出批評。

但究竟為甚麼吳艷妮犯了規，也容許重回起跑線呢？這點觸發了外界探究賽例。原來國際田聯的競賽規則有相關指引，倘若運動員對搶跑犯規判罰提出口頭抗議，起跑裁判在綜合考慮已有數據後認為運動員抗議可能有效的情況下，應該允許運動員完成比賽，並在賽事結束後再做最終的決定。此舉是顧及比賽的流暢性，避免因爭議而停頓比賽太久。即裁判有賽後追溯搶跑選手的權力。

至於印度的亞拉吉則有較為充足的理由，證明自己是受到吳艷妮的影響才提前起跑的，因此其成績仍當有效。