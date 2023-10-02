丹恩奴域：C朗贏波「伊斯」Job

近幾個月沙特超級聯成為球壇的焦點，一切由基斯坦奴朗拿度年初加盟艾納斯而正式開始。

儘管C朗已年屆38歲，但他依然是一位爭勝決心很強的球員，希望可以取得冠軍及打破入球紀錄。我深信，他的強大心理素質將會感染到一眾隊友向前推進。想不到可以在亞冠盃的賽場上，看到由C朗及沙迪奧文尼組成的前鋒線，這亦大大提升了這個盃賽的水平。

其實，艾納斯不止加強了前鋒線，還在其他位置引入世界級球員。波索域的加盟無疑增強了中場的實力，同時我亦認為拉樸迪將會於後防成為核心球員。多年來，沙超聯球隊的弱點往往是後防，不過拉樸迪等世界級守將將會改變這個局面。

塔吉克聯賽冠軍伊斯迪洛有一些好球員坐鎮，艾利沙迪沙利洛夫是一位出色的派牌球員，能於前場產生極大威脅，而彭沙比則是一位個人技術優秀的中場球員，並曾於高水平的烏茲別克及伊朗聯賽搵食。可惜的是，他們將會缺少了因傷未能上陣的前鋒文奴舒亞迪沙利洛夫，入球能力料會受到影響。

我認為今仗將會是一場攻防戰。伊斯迪洛的賽前部署，將會是要求球員保持緊密，以確保對手沒有太多控球時間，希望可以阻止對手球員向C朗及文尼等作出傳送。

伊斯迪洛曾於2021年擊敗過希拉爾並晉級到淘汰賽圈，足以證明他們能夠跟亞洲最強的球隊抗衡。然而，他們從未遇過一支跟艾納斯一樣級數的球隊，這務必為他們帶來很大考驗。

我相信，若然伊斯迪洛於主場塔吉克比賽的話，將難以被擊破，但由於他們今仗要先作客到沙特阿拉伯，我認為艾納斯將可輕鬆獲勝。