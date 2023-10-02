富咸防守有料到　車仔旺半和追多鋪

英超上演一場倫敦打吡，富咸將會主場迎戰車路士。富咸出戰倫敦打吡特醒，反觀車仔唔單止傷兵滿營，進攻組織又差得個圍字，初段經常老鼠拉龜冇碇埋手，難怪近期堅旺半場和，不妨追多鋪。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

富咸今季有射手阿歷山大米祖域離隊，新加盟前鋒魯爾占美尼斯仍未開齋，整體踢法上較之前保守。單計聯賽，富咸開咧後6仗入得5粒，失波雖達10球，但其中5球係失畀曼城，近兩仗聯賽亦冇失波，防守愈見穩陣，何況近期出戰倫敦打吡特醒，先喺8月聯賽逼和阿仙奴2比2，跟住英聯盃第2圈互射12碼淘汰熱刺，絕對唔赦中游分子車仔。

另邊廂，車仔上月3場聯賽1和2負未贏過之餘，全部食白果，表現慘不忍睹，直至上周中英聯盃第3圈以1比0擊敗白禮頓，先取得9月首勝同首個士哥。不過一箭定江山嘅前鋒尼高拉斯積遜，因累積黃牌夠數，今仗要坐波監，雖然佢都係敗家仔，但睇番車仔陣中除咗佢之外，正宗中鋒就得番傷愈冇耐嘅布查，今場可能要焗住將史達寧移入中路，認真濕滯。

查實車仔真係問題多多，單係傷兵已多達10人，最新一員係上周中英聯盃傷出嘅副隊長芝維爾，搞到主帥普捷天奴喊晒口。除此之外，車仔進攻組織太慢，個個企定定等波踢，缺乏跑動走位，令對手更易防範，因此經常出現車仔控制戰局，但入肉埋門甚少，頭6輪聯賽入得5粒，其中5仗開半場和，初段得個圍冇啖好食，半場和值得再追。

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