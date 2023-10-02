港超聯　冠忠南區夜戰晉峰

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周二（3日）續有一場「中銀人壽香港超級聯賽」假旺角大球場上演，由冠忠南區面對晉峰。南區暫時各項賽事3戰全勝，士氣高昂，相反「粉紅兵團」剛在盃賽大敗一場，今仗又未能派出強陣。且看雙方同樣面對4日兩戰的挑戰下，能否踢出應有水準。（on.cc東網周二晚上8時按次收費直播）

南區剛於上周六「高級組銀牌」反勝香港U23，隨即於周二(3日)出戰對晉峰的聯賽，主教練楊正光認為體力會有一定影響：「見佢哋練波嗰陣，會有啲攰或者肌肉痛，不過大家精神面貌都幾唔錯，整體狀態應該唔會太差嘅。」「光Sir」又形容晉峰防線緊密，能踢出快速反擊，有多加留意的必要。

上場「開齋」的鞠盈智稱南區實力較晉峰優勝，因此必定以3分為目標：「今場目標一定係贏波！始終我哋係強啲，而且佢哋有唔少主力走咗，實力唔及上季，如果咁情況下失分就好唔抵喇。」

晉峰上場在「賽馬會菁英盃」以2比6大敗予傑志，總教練何信賢指不滿意球員怯場，直言部分失球可以避免，今仗面對另一勁旅南區，期望球員能重拾自信，並以1分為目標：「對手今季換咗教練，用波多咗，中後場更加硬淨，但佢哋季初未算太弗。無錯我哋同南區實力係有距離，今場會縮後啲踢，但球員至少要有贏波嘅幻想，落到場展示出鬥志。」陣容方面，除了金相佑繼續缺陣，另一中堅曾仲楠亦成為「十字軍」，而袁世傑則因隨5人港隊出外集訓，今仗未能披甲。

翼鋒紀思昊去仗踢足全場，更攻入今季第1球，他感到振奮之餘，又自評表現尚算合格，惟體能仍有待改善。今場重返聯賽戰線，「思昊」有信心球隊可以贏波：「我哋對傑志嘅下半場踢出拚勁，希望今場可以延續。南區無論進攻定防守都好有實力，我哋會盡最大努力去鍊過。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：8.李嘉耀 12.杜馬思 5.古安奴 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒

晉峰

門將：42. 陳嘉昊

後衞：20. 鄭璟昊 29. 呂卓芹 13. 許澤崴 99. 文智星

中場：8. 邵昀俊 6. 布雷迪 22. 岡村晏登

前鋒：19. 林樂賢 10. 凱基 11. 紀思昊