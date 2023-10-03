【亞運Day 11賽程】壁球男單8強內訌鎖定獎牌！

2023年10月03日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    已奪女團銀牌的香港壁球隊周二繼續兵分多路爭牌，男單8強更上演港隊內訌（梁子軒對劉子均），將為港隊鎖定至少一面獎牌。另外，港羽「一哥」李卓耀將於32強登場，大戰中國的石宇奇，激戰可期！晚上焦點落在田徑女子4X100米接力，港隊能否刷新香港紀錄，值得留意！HOY TV將直播亞運賽事，大家記得撐港隊！
    港隊焦點賽程：
    梁穎儀　9:00AM　公路單車女子計時賽
    劉允祐　2:00PM　公路單車男子計時賽
    香港男子橋牌隊　9:00AM　橋牌男子團體準決賽 第一節對日本；1:50PM　第二節
    香港女子橋牌隊　9:00AM　橋牌女子團體準決賽 第一節對中華台北；1:50PM　第二節
    李卓耀　10:00AM　羽毛球男單32強　
    盧善恩、梁珈穎　10:00AM　羽毛球女單32強
    吳詠瑢/呂樂樂、楊雅婷/楊霈霖　2:40PM起　羽毛球女雙32強
    香港男子棒球隊　12:00PM　棒球男子B組　對中華台北
    香港男子板球隊　2:00PM　板球男子8強　對巴基斯坦
    陳善鈺　6:00PM　壁球女單8強　對馬來西亞
    何子樂　7:00PM　壁球女單8強　對日本
    梁子軒　6:00PM　壁球男單8強　對香港（劉子均）
    鍾慧欣、黃沅嵐　7:00PM　田徑女子跳高決賽
    陳佩琪、羅芷元、江俊淇、梁筠宜、李紫桃　9:05PM　田徑女子4X100米接力決賽
    香港男子水球隊　8:30PM　水球男子B組　對新加坡