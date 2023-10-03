【亞運Day 11賽程】壁球男單8強內訌鎖定獎牌！

已奪女團銀牌的香港壁球隊周二繼續兵分多路爭牌，男單8強更上演港隊內訌（梁子軒對劉子均），將為港隊鎖定至少一面獎牌。另外，港羽「一哥」李卓耀將於32強登場，大戰中國的石宇奇，激戰可期！晚上焦點落在田徑女子4X100米接力，港隊能否刷新香港紀錄，值得留意！HOY TV將直播亞運賽事，大家記得撐港隊！

港隊焦點賽程：

梁穎儀 9:00AM 公路單車女子計時賽

劉允祐 2:00PM 公路單車男子計時賽

香港男子橋牌隊 9:00AM 橋牌男子團體準決賽 第一節對日本；1:50PM 第二節

香港女子橋牌隊 9:00AM 橋牌女子團體準決賽 第一節對中華台北；1:50PM 第二節

李卓耀 10:00AM 羽毛球男單32強

盧善恩、梁珈穎 10:00AM 羽毛球女單32強

吳詠瑢/呂樂樂、楊雅婷/楊霈霖 2:40PM起 羽毛球女雙32強

香港男子棒球隊 12:00PM 棒球男子B組 對中華台北

香港男子板球隊 2:00PM 板球男子8強 對巴基斯坦

陳善鈺 6:00PM 壁球女單8強 對馬來西亞

何子樂 7:00PM 壁球女單8強 對日本

梁子軒 6:00PM 壁球男單8強 對香港（劉子均）

鍾慧欣、黃沅嵐 7:00PM 田徑女子跳高決賽

陳佩琪、羅芷元、江俊淇、梁筠宜、李紫桃 9:05PM 田徑女子4X100米接力決賽

香港男子水球隊 8:30PM 水球男子B組 對新加坡