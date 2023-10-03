梅迪歷加盟10個月首次入波　車路士贏波傷3人

周二(3日)凌晨英超「倫敦打吡」，車路士憑2位「殘兵」梅迪歷、布查各入1球，作客以2比0擊敗富咸，各項賽事取得2連勝。身價高達8,800萬鎊(約8.3億港元)嘅翼鋒梅迪歷上「車」10個月以來，首次入波，但不幸受傷，加上2位隊友布查、摩西斯卡些度亦傷出，令原本已經傷兵滿營嘅車路士雪上加霜。

車路士開賽18分鐘打開紀錄，高維爾直傳，梅迪歷近門射入，呢位22歲烏克蘭國腳今年1月由薩克達加盟車路士，一直表現低迷，上陣24場，今仗終於開齋顯示身價。僅過1分鐘，輪到另一位「殘兵」布查發威射成2比0，呢位22歲阿爾巴尼亞國腳上季大部份時間因傷缺陣，今季復出後，曾經2次後備上陣，相隔11個月再次擔任正選，立即取得入球。

不過，呢2位入波功臣其後不幸傷出，梅迪歷踢完上半場就被換走，布查戰至65分鐘亦受傷被逼退下火線。今夏以1.15億鎊(約11億港元)轉會費由白禮頓來投嘅中場摩西斯卡些度踢到補時，同對手韋利安相撞後，疑似膝部受傷，神情非常痛苦，恐怕傷勢唔輕。車路士繼英聯盃擊敗白禮頓後，今仗英超再下一城，但傷兵問題惡化，前景並唔樂觀。