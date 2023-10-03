今晚亞冠盃睇尼馬表演　免費台直播

亞冠盃分組賽D組次輪賽事，出線熱門沙特豪門希拉爾作客伊朗勁旅納薩基。希拉爾於首輪意外失分，今輪不容再失，雖然擁有尼馬、阿歷山大米祖域等星級前鋒，不過教練佐治捷西斯踢法偏向保守，今仗作客會穩中求勝，3.5球入球細更值博。（HOYTV 76台周三凌晨零時直播）

希拉爾陣容星光熠熠，目前喺沙特聯賽亦高踞榜首，葡萄牙教頭佐治捷西斯向來講求效率及整體，唔會因為坐擁星級鋒線而輕率搶攻，而且尼馬、阿歷山大米祖域同馬爾甘等前鋒都係今夏先加盟，仍要時間建立默契，其中尼馬加盟後4次上陣都未開齋，包括亞冠首輪只能打和納曼干新春1比1，火力唔係想像中咁強大。

不過希拉爾中後場實力強橫，悍將防中魯賓尼維斯、中堅高列巴尼同門將耶辛尼保奴組成嘅中軸線，非常可靠，近4場比賽只失兩粒，總入球全開2球或以下。希拉爾喺亞冠盃同樣採用穩打穩紮戰術，對上5場亞冠盃賽事，亦有4場總入球開2球或以下，加上首輪失分，今仗必定穩陣行先。

另邊廂，納薩基喺首輪贏孟買城2比0，今仗面對D組最強球隊希拉爾，唔敢亂攻，佢哋近5場比賽亦有4場總入球少過3球，主場會頑抗希拉爾，3.5球入球細值得捧場。

直播表

周三凌晨零時 亞冠盃 納薩基 Vs 希拉爾

香港國際財經台76

周三0:45am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 皇家蘇斯達

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周三0:45am 歐聯 柏林聯 Vs 布拉加

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周三2:30am 英超 盧頓 Vs 般尼

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周三3:00am 歐聯 曼聯 Vs 加拉塔沙雷

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周三3:00am 歐聯 朗斯 Vs 阿仙奴

Now 644

周三3:00am 歐聯 拿玻里 Vs 皇家馬德里

Now 645

周三3:00am 歐聯 哥本哈根 Vs 拜仁慕尼黑

Now 646

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