丹恩奴域：重量級大戰　蔚山踢跨川崎

今場賽事絕對是一場重量級大戰，事關兩支傳統勁旅將會作出正面交鋒，而獲勝一方在經過兩場分組賽後，將會取得相當有利的出線位置。

川崎前鋒於日本國內相當成功，但不知為何他們未能將好表現帶到落亞冠盃的賽事上。然而，他們今季經已脫離爭標行列，所以我肯定他們將會以奪得亞冠盃冠軍為目標。

巴菲迪比高美斯最近轉投川崎前鋒，他曾代表沙超球隊希拉爾兩奪亞冠盃錦標，我十分有興趣想知道他在新球隊會表現如何。他已年屆38歲，或許不再像以往那般靈活，不過是一位踢法相當聰明的球員，如果川崎前鋒能好好利用其高強度的身體質素的話，他依然能夠取得入球。

然而，我認為脇坡泰斗才是球隊的核心人物。他控球在腳的能力相當之高，而且能夠製造入球機會，而當後上殺入禁區時更加提供入球威脅。

蔚山現代今季表現看來相當強勁，現時更排在韓職聯賽榜榜首位置。他們有身經百戰的守衛金英權、中場李青龍坐鎮中後場，前線亦有幾位表現令人興奮的進攻球員。

馬田阿當亞冠盃開局表現出色，大演帽子戲法協助球隊擊敗巴吞聯，而周敏圭是陣中另一位絕佳的得分射手，所以他們的進攻火力相當旺盛。

另外，我也相當欣賞蔚山現代的創造力。卡沙舒韋利擅於引球推進衝擊對方守衛，故此他將會為川崎前鋒的防線帶來問題，而李東炅無論傳中球或射門等自由球處理都相當好，所以蔚山現代陣中擁有很多危險球員。

雙方旗鼓相當，但我認為在這一刻蔚山現代是實力較高的一隊，所以我預計他們將可於險勝川崎前鋒，全取3分。