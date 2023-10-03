【亞運撐港隊】李卓耀32強止步　男單港將悉數出局　

周二（3日）亞運羽毛球男子單打焦點賽事，港隊代表李卓耀於32強火併中國的石宇奇，最終李卓耀以總局數1比2落敗，連同昨日不敵李梓嘉的另一港將伍家朗，港隊代表於今屆亞運男單項目悉數出局。

由於另一港隊球手伍家朗，周一（2日）在「話題大戰」反負馬來西亞李梓嘉，李卓耀成為香港羽毛球男單唯一代表。李卓耀、石宇奇賽前對賽8次，兩人各贏4次，而對上一次交手，李卓耀則在日本羽毛球公開賽16強，以局數0比2落敗。

首戰亞運的李卓耀，開局表現不俗，技術暫停前一度領先11：6，不過石宇奇之後站穩陣腳，連取8分下反超前15：12。尾段李卓耀連番失誤，第一局先輸16：21。

第二局初段戰況陷入膠著，「你一分、我一分」下，兩人未佔太大優勢，但李卓耀之後發力，領先5分進入技術暫停，李卓耀尾段有所鬆懈，讓對手連取4分，但仍有驚無險贏21：18。

來到決勝局，石宇奇很快作出調整，開局打出一波4：0攻勢，李卓耀隨後力追，曾追至落後1分，但卻無以為繼，大比數再輸12：21，最終總局數以1比2不敵石宇奇，在32強止步。