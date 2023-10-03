希亞路：紅魔反彈「加」3分

曼聯於首輪分組賽被拜仁慕尼黑擊敗後，紅魔鬼今仗於主場奧脫福球場迎戰加拉塔沙雷，定要好好提升表現才可。

3比4不敵拜仁慕尼黑這個比數看似雙方實力接近，不過我認為拜仁慕尼黑的表現好很多，整場比賽都沒有出現任何驚險場面。這支德甲班霸製造了多次埋門機會，雖然奧拿拿被對方先開紀錄的入球時犯了嚴重錯誤，但平心而論，他同樣亦作出了多次重要撲救。

壓力將會落到曼聯領隊坦哈格的身上，事關球隊上周末英超再次落敗，球迷感到相當不滿。我對他們的防守有點疑問，他們看來缺乏組織性，而傷病問題亦要不停轉換4人後防線，所以最重要的是後防表現要保持穩固及緊密。

前線方面，我認為拉舒福特可利用其速度以及直接的踢法，於左路為對手帶來問題。同時，我亦相信今場賽事是一個讓海倫正選上陣的好時機，事關他加盟後展示出擁有一定的潛能，亦表現得相當有信心，我不會感到意外他今仗會取得入球。

加拉塔沙雷陣中有多位球員曾經征戰歐洲頂級聯賽，當腳風順的時候有能力以一己之力改寫戰局。

莫路伊卡迪及薛耶治個人技術優秀，有能力為不穩的曼聯後防帶來麻煩。另外，我亦相信韋費特沙夏應該會正選上陣，皆因他重返英格蘭將會推動他交出好表現。

至於中場方面，盧卡斯托拉拿將要擔當重要角色。他喜歡跟對手作出抗衡及攔截，今仗將要負責破壞曼聯的攻勢，並將皮球送到身前的一眾前鋒腳下。

加拉塔沙雷今季未嚐一敗，所以今仗對曼聯來說是一個考驗，不過我認為紅魔鬼將可交出反彈表現擊敗對手，並於主場取得分組賽首場勝仗。