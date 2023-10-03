肥安復仇之戰　皇馬贏波十拿九穩

皇家馬德里喺C組次輪作客拿玻里，兩軍首場分組賽都贏波，今場贏波就有出線主動權。「銀河艦隊」專剋意甲兵，近15次喺歐聯鬥意甲球隊豪取14勝，加上皇馬教練安察洛堤同拿玻里管理層有牙齒印，今場實當仇人咁對待，皇馬平手盤抵玩到極。（Now 645周三凌晨3時直播）

拿玻里早前喺聯賽先不敵拉素，再以2比2同0比0打和熱拿亞同博洛尼亞，上季奪冠嘅銳氣全失，好彩最近及時復甦連贏兩場，總算喺對皇馬嘅大戰之前重拾狀態。不過，面對曾經14次捧盃嘅皇馬，拿玻里始終睇低一線。拿玻里曾經喺2017年歐聯16強挑戰皇家馬德里，結果主客兩回合都輸1比3，事實上「銀河艦隊」對意大利球隊特別有計，連同呢兩場在內，15次對意甲兵贏14場，絕對係格食格。

另外，如果球迷記性唔太差嘅話，應該記得安察洛堤2018至19年曾經執教拿玻里，喺2019年拿玻里成績唔好時，球會主席迪羅倫迪斯下令懲罰球員加操唔畀番屋企，但球員不滿主席干預更衣室，公然違抗命令，當時「肥安」就企喺球員嗰邊結果被炒，今場安帥仲唔當拿玻里仇人咁打。事實上，安察洛堤熟悉意大利足球，由球會到國家隊都教過，淨係「安察洛堤」4個字都值得投注啦，平手盤真係咪走雞。

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