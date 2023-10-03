變陣出擊　曼聯踢爭氣波翻身大作戰

歐聯A組第二輪，曼聯上輪分組賽3比4輸畀拜仁慕尼黑，今輪返主場出擊，為爭出線不容有失，不過後防仍然不穩，今場對手加拉塔沙雷擁有多位星級戰將，實力大增，加上佢哋近5仗歐聯4次開3球或以上，睇好2.5球入球大。（Now 643周三凌晨3時直播）

「紅魔鬼」早前經歷聯賽及歐聯3連敗，開季所有賽事6戰4負創37年最差，歐聯首場分組賽輸波後更加敬陪末席，領隊坦哈格備受壓力，早排聯賽同盃賽連勝般尼及水晶宮，以為谷底反彈，但上仗聯賽再鬥水晶宮又輸0比1，加上利辛度馬天尼斯長抖，嚟到歐聯場合，實在難予人信心。

不過就算後防幾唔掂，曼聯今場形勢上要爭取贏波，預計中前場人腳會再調整，上兩仗客串左閘嘅蘇夫恩岩拉伯特踢番擅長嘅防中位置，拍住卡斯米路，拉舒福特同海倫專心搵入波機會，因紀規問題休戰多場嘅安東尼馬菲奧斯已歸隊，實行大搏殺。

加拉塔沙雷大事擴軍，簽入莫路伊卡迪、薛耶治、梅頓斯、韋費特沙夏等球星，全部都係進攻球員，今季再戰歐聯分組賽將以出線為目標，佢哋攻強守弱兼踢法開放，首輪分組賽2比2逼和哥本哈根，預計作客奧脫福仍會繼續搶攻，入球騷可期。

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