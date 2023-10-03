保誠網賽再有4猛將爭逐　法網女雙冠軍王欣瑜強勢挑戰

本周六（7日）在維園展開的「保誠香港網球公開賽2023」再有星級球手加入戰團，今年贏得法網女雙冠軍的中國超新星王欣瑜，連同前法網亞軍柏妮卓高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）等已落實來港參賽，挑戰早前已公布的前世界「一姐」艾珊妮嘉等名將，爭逐這項WTA 250級別的后冠。

這項闊別五年的香港網壇盛事，將於10月7至15日在維園網球場上演，中國香港網球總會（網總）周二（3日)再公布多四位球星來港爭逐，除了今年在法網女雙奪冠兼美網女雙躋身4強的中國人氣球手王欣瑜及2017年保誠網賽女單冠軍柏妮卓高娃外，世界雙打第1兼三屆大滿貫冠軍的比利時名將梅頓絲（Elise Mertens）及衞冕保誠網賽冠軍的烏克蘭名將恩絲杜絲卡(Dayana Yastremska)均會來港參賽；早前大會已經宣布艾珊妮嘉、加拿大超新星費蘭迪絲及中國女將王曦雨參戰，令今屆賽事更加星光閃閃。

此外，本地球⼿胡可澄及伍曼瑩亦獲得「保誠香港網球公開賽2023」資格賽單打外卡，聯同先前公佈香港⾸席及次席女網球⼿張瑋桓及王康怡獲得正賽單打外卡，這項WTA250賽事將有4名本地球⼿加入戰陣。在杭州亞運會上，張瑋桓夥拍王康怡闖入女雙半準決賽，張瑋桓則打進單打第三圈。

網總今日亦宣布香港寬頻成為「保誠香港網球公開賽2023」的大會指定網絡夥伴，將於賽事的「網球同樂區」 派發10,000份Global SIM旅遊數據卡連2日免費旅遊數據（中日韓台泰等14個熱門亞太地區適用）及免費2個月串流平台愛奇藝（鑽石版），讓更多市民體驗由香港寬頻帶來的「無限合一」服務，共同投入這場盛事。

公眾可於本周六（7日)及周日(8⽇)免費入場觀看單打資格賽；球迷及市⺠亦可於10⽉9⽇（「全⺠參與星期⼀ 」）免費入場觀看單/ 雙打正賽。至於其他比賽日子還有少量門票，公眾可於快達票官網（www.hkticketing.com）購買10⽉10⽇⾄15⽇的賽事⾨票，售價由港幣160元⾄970元不等。另外，大會於10⽉9⽇⾄15⽇期間，歡迎球迷及市⺠免費入場體驗「網球同樂區」的精彩活動；詳情可瀏覽官⽅網站：www.hktennisopen.hk 。