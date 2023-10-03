【亞運撐港隊】$1入戲院　睇男足4強鬥日本　

歷史性闖入亞運4強的港隊男足，周三（4日）會面對勁旅日本。為凝聚球迷齊撐港隊，足總周二（3日）宣布將在銅鑼灣英皇戲院舉行睇波活動，球迷於即晚6時正起，可以港幣1元在戲院網站購票，惟數量有限，敬請欲購從速！

8強爆冷擊敗伊朗的港隊男足，周三（4日）將與日本力爭晉級決賽，足總於前一日宣布，比賽當日會在銅鑼灣英皇戲院舉行睇波活動。球迷可以在即晚6時正起，到英皇戲院網站購票，而每張門票則象徵式收費港幣1元，每位入場人士更可獲爆谷1份，以及飲品半價。

除此之外，港超聯球隊大埔同日亦公布，會在大埔富亨社區會堂大禮堂舉辦球賽觀看活動，但由於位置有限，將採取先到先得的方式，當中大埔球員也會出席。當然球迷即使安坐家中亦可收看這場4強大戰，HOY 77台將於周三（4日）下午5時55分起，直播港隊對日本賽事，旁述陣容包括資深評述員李德能、劉健基、劉舜文，又請來一代名將李健和、 現役港腳劉學銘擔任嘉賓旁述，為球迷提供最專業賽事直擊。

足總戲院睇波活動詳情：

日期：10月4日(星期三)

時間：晚上6時正開賽，下午5時30分開放入場

票價：港幣1元

地點：英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）(地址: 銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場13樓)

*每位入場人士可獲爆谷一份，現場買飲品半價

（購票詳情以英皇戲院平台為準）