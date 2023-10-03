【亞運撐港隊】鬥日本爭入決賽　安帥：繼續逼搶！

亞運男足4強戰周三（4日）假蕭山體育中心體育場一觸即發，被視為今屆奇蹟之師的港隊，將會同日本爭奪決賽席位。歷史性闖入4強的港隊，淘汰賽階段至今一步一擂台，但仍保持零失球，今場遇上奪標大熱日本，主教練莊恩安達臣強調無意改變一貫進取踢法，誓要同對手鬥到最尾。（Hoy TV 77台周三晚上6時直播）

港隊8強戰憑潘沛軒攻入全場唯一入球，以1比0擊敗伊朗，史上首次闖入亞運4強，安帥指港隊上場戰術執行近乎完美，認為贏波是全隊努力的成果，形容現時球隊士氣高漲。港隊13日內要面對第5場比賽，安帥提到在分組賽最後一戰對烏茲別克進行輪換效果不俗，相信經過恢復和調整，球隊將準備好與日本的4強大戰。

港隊淘汰賽階段連闖兩關，兼成功保持清白身，今場面對攻力更強勁的日本，被問到會否調整至更保守踢法時，安帥則這樣回應：「保守？No！我哋想繼續進攻，如果守住踢，好容易會好似其他球隊咁輸波，我哋由一開波就會去逼搶、進攻，令對手緊張，呢套係我哋一貫踢法，今場都會繼續。」林衍廷上場因傷倦勤，安帥透露這位流浪中場恢復進度良好，訓練時已不再感到痛楚，會視乎情況再決定他能否趕及復出，惟上場入球功臣潘沛軒因累積黃牌數要停賽。

上屆銀牌得主日本，在本屆賽事表現強勢，D組兩戰全勝首名出線，到16強更以7比0大破緬甸，8強就贏得較辛苦，僅憑松村優太末段射入12碼，才以2比1險勝北韓。這支日本隊勝在入球分布平均，隊中神射手為來自筑波大學的内野航太郎，共取得3個入球，佐藤恵允、谷內田哲平及鮎川俊都有兩球進帳，其中佐藤恵允目前效力德甲雲達不萊梅B隊，亞運前3場都有登場，港隊務必多加留意。