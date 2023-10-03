【亞運撐港隊】壁球男女單混雙闖4強　鎖定3牌

香港壁球隊周二（3日）晚上出戰3項8強賽，混雙的李嘉兒／黃祉謙，女單的陳善鈺和何子樂，以及男單的梁子軒殺入4強，不設銅牌戰下，將鎖定3面獎牌。值得一提的是，陳善鈺和何子樂亦將於女單4強「內訌」，意味港隊將於此項坐銀望金。

今屆亞運壁球新增混雙項目，港隊派出李嘉兒／黃祉謙及湯芷穎／鄧銘漮兩對組合參賽，「李黃配」小組賽擊敗南韓、馬來西亞、泰國和尼泊爾，以4戰全勝C組首名姿態晉級，「湯鄧配」則以3勝1負D組次名出線。兩對港隊組合8強相遇，最終「李黃配」以直落2：0取勝，強勢闖進4強。

香港港壁球隊這晚氣勢強勁，日前已奪女團銀牌的陳善鈺於女單8強迎戰今屆女團金牌成員之一馬來西亞球手Binti Azman，最終陳善鈺僅花23分鐘，以直落11：7、11：4及11：4晉級。另一港將何子樂面對日本的綠川丹莉亦未受考驗，以直落局數3：0晉級，4強將大戰隊友陳善鈺。

男單方面，香港的劉子均在8強大戰隊友梁子軒，兩人鬥得激烈，第3局更戰至「刁時」，最終梁子軒以11：8、11：8及12：10晉級4強。香港壁球隊一口氣於3個項目晉級4強，由於賽事不設銅牌戰，將鎖定3面獎牌，迎來大豐收。