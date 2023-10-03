港超聯　冠忠南區夜戰晉峰

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周二（3日）續有一場「中銀人壽香港超級聯賽」假旺角大球場上演，由冠忠南區面對晉峰。南區暫時各項賽事3戰全勝，士氣高昂，相反「粉紅兵團」剛在盃賽大敗一場，今仗又未能派出強陣。且看雙方同樣面對4日兩戰的挑戰下，能否踢出應有水準。（on.cc東網周二晚上8時按次收費直播）

南區剛於上周六「高級組銀牌」反勝香港U23，隨即於周二(3日)出戰對晉峰的聯賽，主教練楊正光認為體力會有一定影響：「見佢哋練波嗰陣，會有啲攰或者肌肉痛，不過大家精神面貌都幾唔錯，整體狀態應該唔會太差嘅。」「光Sir」又形容晉峰防線緊密，能踢出快速反擊，有多加留意的必要。

上場「開齋」的鞠盈智稱南區實力較晉峰優勝，因此必定以3分為目標：「今場目標一定係贏波！始終我哋係強啲，而且佢哋有唔少主力走咗，實力唔及上季，如果咁情況下失分就好唔抵喇。」

晉峰上場在「賽馬會菁英盃」以2比6大敗予傑志，總教練何信賢指不滿意球員怯場，直言部分失球可以避免，今仗面對另一勁旅南區，期望球員能重拾自信，並以1分為目標：「對手今季換咗教練，用波多咗，中後場更加硬淨，但佢哋季初未算太弗。無錯我哋同南區實力係有距離，今場會縮後啲踢，但球員至少要有贏波嘅幻想，落到場展示出鬥志。」陣容方面，除了金相佑繼續缺陣，另一中堅曾仲楠亦成為「十字軍」，而袁世傑則因隨5人港隊出外集訓，今仗未能披甲。

翼鋒紀思昊去仗踢足全場，更攻入今季第1球，他感到振奮之餘，又自評表現尚算合格，惟體能仍有待改善。今場重返聯賽戰線，「思昊」有信心球隊可以贏波：「我哋對傑志嘅下半場踢出拚勁，希望今場可以延續。南區無論進攻定防守都好有實力，我哋會盡最大努力去鍊過。」