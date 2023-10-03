萊比錫「夏蘭特2.0」　下一站英超？

RB萊比錫將於周四(5日)凌晨歐聯主場對曼城，呢支德甲勁旅有「球星加工廠」之稱，今夏又簽入唔少筍貨，最受矚目必定係有「夏蘭特2.0」之稱嘅射手施斯高。呢位20歲斯洛文尼亞國腳集技術、力量、速度於一身，曾獲得利物浦垂青，如果佢喺今屆歐聯交出成績，相信可以追隨艾寧夏蘭特步伐，登陸英超。

身高1米94嘅施斯高除咗身型似艾寧夏蘭特之外，2人都效力過奧地利球隊薩爾斯堡，然後轉戰德甲。雖然施斯高入波數字唔及正版夏蘭特，但佢今季加盟RB萊比錫後不乏佳作，包括季初德甲對柏林聯梅開二度，上輪歐聯對年青人，亦射入1球，協助球隊贏3比1，至今為RB萊比錫上陣8場入5球，效率非常高。

施斯高效力薩爾斯堡時期，利物浦已經睇中佢，但被RB萊比錫捷足先登。不過紅軍近年經常收購RB萊比錫球員，包括拿比基達、伊巴希馬干拿迪、蘇保斯拉爾，如果施斯高繼續有好表現，話唔定下一站加盟紅軍。

值得一提，上年9月歐國聯斯洛文尼亞對挪威，施斯高曾經同艾寧夏蘭特交鋒，雖然夏蘭特先入波，但施斯高仲犀利，貢獻1傳1射，協助斯洛文尼亞反勝2比1，兩人今仗歐聯碰頭，就睇下邊位可以做贏家。