亞冠盃　逾5年再主場出擊　傑志惡鬥獅城水手

2023/24「亞冠盃」F組周三（4日）上演第二輪分組賽，港超代表傑志坐鎮香港大球場，惡鬥新加坡的獅城水手。由於疫情改為賽會制，「藍鳥」對上一次在主場出戰亞冠，已經是2018年4月對天津權健，加上球隊首輪分組賽落敗而回，今仗為力保出線希望，絕對不會留手，球迷切記入場！（HOY APP 周三晚上8時直播）

傑志暫代主教練金東進（Kim），將首次以主帥身份出戰亞冠，但他卻笑言未有太大壓力：「唔緊張，我球員生涯踢過亞冠，過去幾年又喺傑志擔任助教，見證球隊攞到好成績。」對於「藍鳥」相隔多年再於亞冠賽場為球迷獻技，Kim表示能令球員更有動力踢出好表現：「球迷好耐冇喺香港睇傑志踢亞冠，對我哋有好大期望，當然球員都好期待。球隊上輪對全北汽車踢得唔差，仲入到一球，我對球員充滿信心，希望順利贏波。」陣容方面，除了伊高沙托尼因傷缺陣外，其餘球員皆可隨時候命。

中場米基爾（Mika）最近腳風大順，除在首輪分組賽面對全北汽車攻入倒掛，上仗「賽馬會菁英盃」更個人上演帽子戲法，他坦言自身狀態不俗。今仗返到亞冠戰線，Mika目標直指全取3分，又呼籲球迷踴躍入場：「對手上輪都輸波，依場波對傑志好重要，我哋要好好把握主場優勢，球迷嘅支持令我哋更加落力。」另外，「藍鳥」賽前臨陣易帥，但Mika卻指未有太大影響：「Kim（金東進）喺傑志好耐，對我哋每個球員都暸如指掌，當然踢法上仲要啲時間適應，但問題不大。」

至於新加坡班霸獅城水手，上輪分組賽主場一度先開記錄，但最終卻以1比2反負曼谷聯。不過球隊剛在新加坡盃大開殺戒，作客7球大炒馬里士他卡沙，當中兩大射手迪亞高盧比斯、日夫科維奇各自連中三元，傑志務必多加提防。

傑志預計陣容圖 4-3-3

門將：86. 保羅

後衞：15.羅拔圖18.周緣德 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：17.米基爾 12.奧拿斯 10.基爾頓

前鋒：2.羅梓駿 89.恩查 7.明加索夫