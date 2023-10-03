港超聯　冠忠南區4比1贏晉峰

周二(3日)晚假旺角場上演的「中銀人壽香港超級聯賽」獨腳戲，冠忠南區憑追平夏志明球會入球紀錄的史提芬彭利拿梅開二度，以及基斯的兩個入球，以4比1擊敗晉峰，開季聯賽3仗全勝。

開波僅7分鐘，賽前被睇淡的晉峰成為先開紀錄的一方，黃政德進攻右路無人看管下狂抽一腳，皮球中楣彈出，伏兵面前的日援岡村晏登冒爆頭之險，快主隊門將顏翱天一步頂入成1比0。意外落後的冠忠南區，6分鐘後便作出回應，佐佐木周右邊底線撈皮球入中路，史提芬彭利拿第一時間頂入扳平。「肥彭」6分鐘後再成功用頭送皮球入網，惜經VAR後被指越位在先，慘食詐胡。

戰至30分鐘，艾華右路個人突破殺入禁區起腳省中晉峰後衞，於禁區頂的基斯第一時間抽地波死角入網，將比數改寫成2比1。上半場補時階段，熟口熟面的鏡頭又出現，艾華右路快放落底傳中，「肥彭」頭槌接應破網成3比1完上半場。順帶一提，「肥彭」這記入球是他加盟南區以來的第49個入球，追平了夏志明保持的球會入球紀錄。

換邊後，兩隊繼續大踢進攻足球，特別是晉峰，上半場客串中堅的布雷迪推前，與岡村晏登和文智星頻頻炮製極具威脅的攻門。可惜岡村晏登在56分鐘，無論遠射定近門起腳，都未能轉化成入球。受壓一輪的南區，到69分鐘再有入球機會，古安奴離門25碼主射罰球，晉峰門將陳嘉昊飛身撲出底線。完場前基斯近門頂入「埋齋」，冠忠南區最終贏晉峰4比1，全取3分。

南區連續兩場賽事先落後，但都能反敗為勝，主教練楊正光表示要引以為戒，以免在下場大戰理文的聯賽中，犯下同樣錯誤：「好彩今場就算落後先，大家都好冷靜去搵機會，暖尾仲可以攞哂3分，但如果下次對理文，再有呢啲失誤，可能就冇機會贏㗎啦，所以大家要小心應付比賽。」

晉峰總教練何信賢就對年輕球員的拼勁，表示欣賞，盼望他們持續進步：「好開心見到班仔真係跑足90分鐘，就算今場輸1比4，我都唔會抹殺佢哋嘅付出，希望大家之後都可以咁搏命，向球迷展示實力。」