【亞運Day 12賽程】男足4強激鬥日本　李思穎轉戰公路賽　

2023年10月04日 07:00
  • 東網電視
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    杭州亞運進入倒數階段，港隊獎牌數字已突破上屆成績，值得鼓勵！周三早上有「小女車神」李思穎出戰女子公路單車賽，她在場地單車已奪3面獎牌，能否在公路單車再下一城，成為焦點。同日，羽毛球「混雙孖寶」鄧俊文／謝影雪於16強迎戰新加坡，另外壁球隊亦3線出擊，其中陳善鈺與何子樂4強碰頭，意味港隊肯定晉級決賽，坐銀望金！香港男子足球隊8強勇挫伊朗創歷史晉級，今晚4強硬撼日本爭入決賽，港隊能否延續氣勢，創造奇迹？HOY TV將轉播亞運賽事，一齊撐港隊！
    港隊焦點賽程：
    錢文傑/程小雅　7:00AM　田徑混合35公里競走決賽
    許懷熙　7:05PM　田徑男子標槍決賽
    陳彥霖　7:10PM　田徑女子三級跳遠決賽
    李思穎、楊倩玉　10:00AM　公路單車女子公路賽
    鄧俊文/謝影雪　10:00AM　羽毛球混雙16強　對新加坡
    李晉熙/吳芷柔　10:00AM　羽毛球混雙16強　對中華台北
    羅卓謙/楊盛才　10:40AM　羽毛球男雙16強　對巴基斯坦
    李嘉兒/黃祉謙　12:00PM　壁球混雙4強　對印度
    陳善鈺　4:00PM　壁球女單4強　對香港（何子樂）
    梁子軒　6:00PM　壁球男單4強　對印度
    香港男子足球隊　6:00PM　足球男子4強　對日本
    香港水球隊　8:30PM　水球男子B組　對日本