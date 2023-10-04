【亞運Day 12賽程】男足4強激鬥日本　李思穎轉戰公路賽　

杭州亞運進入倒數階段，港隊獎牌數字已突破上屆成績，值得鼓勵！周三早上有「小女車神」李思穎出戰女子公路單車賽，她在場地單車已奪3面獎牌，能否在公路單車再下一城，成為焦點。同日，羽毛球「混雙孖寶」鄧俊文／謝影雪於16強迎戰新加坡，另外壁球隊亦3線出擊，其中陳善鈺與何子樂4強碰頭，意味港隊肯定晉級決賽，坐銀望金！香港男子足球隊8強勇挫伊朗創歷史晉級，今晚4強硬撼日本爭入決賽，港隊能否延續氣勢，創造奇迹？HOY TV將轉播亞運賽事，一齊撐港隊！

港隊焦點賽程：

錢文傑/程小雅 7:00AM 田徑混合35公里競走決賽

許懷熙 7:05PM 田徑男子標槍決賽

陳彥霖 7:10PM 田徑女子三級跳遠決賽

李思穎、楊倩玉 10:00AM 公路單車女子公路賽

鄧俊文/謝影雪 10:00AM 羽毛球混雙16強 對新加坡

李晉熙/吳芷柔 10:00AM 羽毛球混雙16強 對中華台北

羅卓謙/楊盛才 10:40AM 羽毛球男雙16強 對巴基斯坦

李嘉兒/黃祉謙 12:00PM 壁球混雙4強 對印度

陳善鈺 4:00PM 壁球女單4強 對香港（何子樂）

梁子軒 6:00PM 壁球男單4強 對印度

香港男子足球隊 6:00PM 足球男子4強 對日本

香港水球隊 8:30PM 水球男子B組 對日本