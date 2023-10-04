奧拿拿災難演出　曼聯2連敗排包尾

曼聯門將奧拿拿再有嚴重失誤！周三(4日)凌晨歐聯A組賽事，曼聯主場2度領先下，2比3反輸加拉塔沙雷，今季表現備受非議嘅門將奧拿拿，繼上輪「派膠」後再做罪人，自殺式交波累卡斯米路食紅牌。奧拿拿今季2場歐聯狂失7球，不過領隊坦哈格賽後堅稱奧拿拿會係「世界最佳」，力撐佢會反彈。

曼聯小組首戰3比4不敵拜仁慕尼黑，今仗返主場採取主動，海倫17分鐘接應拉舒福特傳中頂入，不過加拉塔沙雷6分鐘後閃電追平，韋費特沙夏力壓達洛治禁區內抽入。曼聯67分鐘藉加拉塔沙雷犯錯，海倫中場截波後長驅直進射入，可惜只係開心咗4分鐘就被客隊第2度追平。

勝負轉捩點出現喺76分鐘，奧拿拿後場搓波，竟然直接傳畀對方前鋒梅頓斯，卡斯米路情急下禁區內將對手踢跌，輸12碼兼拎第2張黃牌被逐。雖然莫路伊卡迪操刀12碼射斜，但呢位阿根廷前鋒81分鐘再有單刀，對住信心盡失唔敢出迎嘅奧拿拿乖巧笠入，令曼聯輸2比3完場。

曼聯目前喺A組2戰皆北排包尾，坦哈格賽後被問到會唔會收起犯錯頻頻嘅奧拿拿，坦哈格就力撐愛將：「奧拿拿踢過1次歐聯4強同1次歐聯決賽，佢有能力成為世界最佳門將之一，我哋已經見過佢嘅偉大能力同性格，當佢犯錯之後，就會強勢反彈。」