【亞運撐港隊】馬術隊再出擊爭攞尾彩

代表中國香港出戰杭州亞運會的馬會馬術隊，完成盛裝舞步賽和三項賽後，已勇奪兩面獎牌，包括盛裝舞步賽團體賽銅牌，以及由蕭頴瑩摘下的盛裝舞步賽個人項目銀牌。今日上演最後一個項目場地障礙賽，成員已準備就緒，試圖在團體及個人項目再為港衝擊獎牌。

林立信賴楨敏合作無間

出戰場地障礙賽的馬會馬術隊成員包括林立信（馬匹：Lopez One）及賴楨敏（馬會贊助馬匹：I'm Special），兩人曾合作於2010年廣州亞運奪得場地障礙團體賽銅牌，為中國香港首面亞運馬術獎牌，另兩位隊員包括黎嘉怡（馬會贊助馬匹：Guardiola-N）和馬琳（馬匹：Carblue）。

場地障礙賽團體賽獎牌今日產生，個人獎牌則於周五決出。參賽者及馬匹須按照指定次序跳過木製欄障及完成途程，如撞倒障礙、馬匹拒跳、要將障礙高度調低或未能在指定時間內完成，將被罰分，罰分最低而最快完成途程的參賽者勝出比賽。

馬會馬術隊9名成員（11對人馬組合）出戰今屆亞運盛裝舞步、三項賽及場地障礙賽，是馬術隊首次於三個項目同時出戰個人及團體賽事。此外馬會推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員。日前摘下盛裝舞步團體銅牌的馬會馬術隊，以及在該項目贏得個人銀牌的馬會馬術隊成員蕭頴瑩，分別獲發50萬元獎金。