丹恩奴域：紅鑽主場勢「大」炒河內

浦和紅鑽曾3次奪得亞冠盃冠軍，毫無疑問他們於這個賽事交出了最好的表現。

這支衞冕冠軍於分組賽首輪賽事，只能夠憑着祖斯簡迪於比賽末段的入球，才能夠作客以2比2追平武漢三鎮，但我一直都認為作客中超球隊取得1分而回，已經是一個不錯的成績。跟以往一樣，我預期浦和紅鑽主場的賽事走勢對他們相當關鍵，皆因埼玉球場2002是其中一個來訪球隊，最難取得分數而回的地方。

浦和紅鑽是日職防守表現最好的球隊。縱使他們入球數字不高，但後防有門將西川周作及隊長酒井宏樹等多位具經驗及質素的球員坐鎮，予人很大信心。

祖斯簡迪很大機會是他們的入球來源，事關他的把握力十分好，而白賴仁連斯臣最近也入球頻頻，老將興梠慎三也亦相當具危險性。我認為關鍵在於供應方面，所以一對進攻型閘位球員酒井宏樹及關根貴大於兩翼側擊的表現舉足輕重。

對於首次征戰亞冠盃的河內FC，將難以作出越級挑戰，故我認為他們將會陷於苦戰。上場分組賽他們以2比4不敵浦項制鐵，如今他們定要作客面對亞洲足球王者浦和紅鑽，前景並不樂觀。

預計今仗他們被迫大部分的比賽時間作出防守，然後再等待機會施展反擊攻勢。前鋒阮文決多年來都是球隊的重要人物，新加盟的祖爾坦古奧對浦項制鐵時處子上陣攻入了兩球，所以他們的前線亦擁有一些好球員攻堅。

然而，我認為浦和紅鑽將會取得大部分的控球時間，令河內FC將不能製造出太多威脅。我預計衞冕冠軍的浦和紅鑽，將可於主場輕鬆獲勝。