【有片】世紀錯判錄音曝光　VAR：無能為力

利物浦上星期作客熱刺慘輸1比2，上半場路易斯迪亞斯入波被誤判越位，引起球壇極大回響，英國職業裁判員公司(PGMOL)喺壓力下，周二(3日)公開球證團隊事發期間對話錄音，罪魁禍首嘅VAR球證英格倫當時已經知道犯錯，但竟然以「無能為力」嚟打圓場，難怪利物浦球迷憤怒。

路易斯迪亞斯入波被判越位後，VAR球證英格倫誤以為主球證西蒙賀柏係判入波，根據公開嘅錄音，當英格倫表示「檢查完成」後，西蒙賀柏仲讚揚團隊「做得好」，但錯誤好快就被「重播操作員」發現，之後出現一連串匪夷所思對話：

重播操作員：等陣、等陣、等陣、等陣，場上判決係越位...你滿意呢個決定？

VAR助理球證(曲克)：Yeah。

重播操作員：你滿意呢個決定？

VAR助理球證(曲克)：越位，入波...搞錯咗呀英格倫。

英格倫：咩話？

重播操作員：場上判決係越位，你滿意呢個影像？冇越位，影像顯示入球並冇越位。

英格倫：噢！FxxK！

重播操作員：暫停、暫停。奧利(PGMOL控制室主管)話要暫停、奧利話要暫停。

英格倫：重複。

重播操作員：奧利打嚟話暫停比賽，判決係冇越位。

英格倫：無能為力！

重播操作員：奧利話暫停比賽、奧利話暫停比賽。

英格倫：奧利？

重播操作員：暫停比賽，要暫停比賽？停止比賽。

英格倫：佢哋已經開番波，無能為力、無能為力。

曲克：佢哋已經開番波，冇辦法。

英格倫：我無能為力，無能為力，FxxK！