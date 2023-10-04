希亞路：藍月爆「錫」重返勝軌

曼城上周連輸兩場比賽，令人感到驚訝，我相信今仗作客德國面對近況大勇的RB萊比錫，將會是一場硬仗。

曼城領隊哥迪奧拿今季於前線組合上加了入新元素。沒有人會知道，艾寧夏蘭特究竟是踢單箭頭，還是夥拍祖利安艾華利斯一同正選上陣。但祖利安艾華利斯這位阿根廷世盃冠軍成員的上陣時間比我預期多，我認為這亦會影響到對手的部署，原因是對方亦要做好兩套的賽前部署才可。

當藍月亮進攻的時候，菲爾科頓的致命傳送及後上走動，再加上謝利美杜古的高速爆破對方守衛能力，將會令RB萊比錫的防線疲於奔命。在他們身後的洛迪卡斯簡迪將會嘗試掌控中場及破壞對方任何攻勢，事關他是世界上其中一位最出色的防守中場。

RB萊比錫今季開季表現十分好，上周六亦以2比2跟拜仁慕尼黑打成平手，而陣中也有一些前途無可限量的年青球員，有能力為曼城帶來麻煩。

年青比利時小將奧賓達上季於法甲取得很多入球。他擅於走到對方守衛的身後，把握力又十分好，所以曼城定要對他作出嚴密看管。

沙維施蒙斯是歐洲其中一位表現最令人興奮的年青球員。此子除了有速度有技術，同時亦有絕佳的傳球及入球能力，上季更與杜維卡斯一同分享荷甲神射手寶座。今季他轉戰德甲後，亦於聯賽助攻榜暫時排首位，故他有可能會成為一位超級球星。

正因如此，我預計RB萊比錫會於反擊時為曼城帶來問題，包括前RB萊比錫中堅加華度爾在內的曼城防線，定要交出最好表現才可。然而，曼城的實力始終相當強勁，我認為他們可以在失望的一周後交出反彈表現，作客獲勝而回。