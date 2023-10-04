【亞運撐港隊】馬術3將齊闖場地障礙賽個人賽決賽

亞運會馬術最後一項的場地障礙賽，團體賽決賽及個人資格賽於周三（4日）在杭州桐廬馬術中心舉行，代表中國香港出戰的馬會馬術隊成員賴楨敏、黎嘉怡和林立信順利晉級，將於周五（6日）上演的個人賽決賽爭取佳績。

在個人資格賽中，馬會馬術隊成員賴楨敏配合拍檔「I＇m Special」於兩輪賽事皆做出零罰分的佳績，而黎嘉怡與拍檔「Guardiola-N）和林立信與馬匹「Lopez One」，則分別以4罰分和28罰分進入第一輪個人決賽。至於首次參加亞運的馬琳（馬匹：Carblue），則因參賽馬匹拒跳而未能完成賽事。

作為「四朝元老」的賴楨敏對於自己今天的表現甚為滿意:「感覺很好，我跟這匹馬雖然配合不是太長時間，僅大約3個月，但合作很好，要多謝馬會支持，過去8至9個月都不停試馬，牠是跟我夾得最好的，並且讓我將以往所學的可以運用出來。」不經不覺，代表香港已14年的賴楨敏坦言今屆很享受比賽，「過往壓力很大，不懂如何處理，但累積了多年的經驗，我亦相信自己『做晒功課』，所以可以保持一個良好心態比賽。」

在團體賽方面，共12隊團隊競逐，中國香港馬術隊以32總罰分，排名第7。