【亞運撐港隊】港足半場僅落後1粒　全城集氣絕地反擊

歷史性闖入亞運4強的港隊，周三（4日）假蕭山體育中心體育場，與上屆亞運銀牌得主日本爭奪決賽席位，港隊23分鐘率先落後，之後雖有不少埋門機會，但一一未能把握，半場暫時落後1球。

港隊今仗正選只有1個調動，由林樂勤頂替停賽的潘沛軒，與安永佳及張熹延攻堅。門將由謝家榮把關，曾以行、李毅凱扼守中路，胡晉銘、余在言則坐鎮中場，林衍廷膝蓋受傷續先列後備。至於日本隊監督大岩剛，賽前暗示會作出大幅度輪換，今仗後衞改用今野息吹、根本健大、關根大輝，中場則派出小見洋大、山內翔、日野翔大及角昂志朗，鮎川俊負責在前線數糊。

接連在淘汰賽擊敗巴勒斯坦、伊朗的港隊，今仗面對勁旅日本未有怯場，甫開賽先有埋門機會，張熹延禁區頂快腳一射不中目標。13分鐘張熹延再施放冷箭，被門將藤田和輝接實。日本之後逐漸搶回形勢，18分鐘日野翔太起腳僅中網側。

23分鐘日野翔太罰球斬入禁區，孫銘謙解圍不遠，無人看管的鮎川俊輕鬆射入，日本領先1比0。落後的港隊失球後急起直追，33分鐘李毅凱接應黃皓雋罰球，頭槌攻門但角度太正。5分鐘後，黃皓雋照辦煮碗，但「阿凱」今次卻頂高，半場港隊暫時落後1球。