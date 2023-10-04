最強神鋒出招冇留手　曼城快攻速破萊比錫

今晚凌晨歐聯G組重頭戲，RB萊比錫主場火併曼城。萊比錫啱啱喺聯賽激戰完未回氣，而且每逢遇到英超兵經常腳仔軟，睇番近年碰頭曼城例必搶韁，何況佢哋有下仗硬撼阿仙奴嘅後顧，今仗必想速戰速決，半場客勝有計。（Now 644周四凌晨3時直播）

查實萊比錫狀態唔錯，包括歐聯首輪以3比1擊敗年青人，不過日前喺德甲面對班霸拜仁慕尼黑，領先兩球仍畀對手逼和，贏唔到波唔抵之餘，亦耗力不少，今仗未必回得切氣。除此之外，萊比錫近年最驚英超兵，之前6次喺歐聯面對英超球隊，只得1勝1和4負，包括上屆8強兩鬥今仗對手曼城未贏過之餘，共失8粒，未踢先怯。

曼城雖然日前聯賽倒灶輸畀狼隊，不敗之身被破，但吸取教訓後今仗唔敢輕敵，佢哋於歐聯首輪反勝貝爾格萊德紅星3比1打響頭炮，就算奇雲迪布尼、貝拿度施華因傷倦勤，前線嘅艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯、菲爾科頓合作威力未減。尤其夏蘭特今季已入8球，上屆對萊比錫個人更獨取5球，今仗再遇，肯定唔會放過瘋狂入波嘅機會。

由於「藍月亮」下仗聯賽要作客阿仙奴，今仗必想盡快鎖定勝局，等主力早啲休息，何況雙方上屆兩次喺歐聯交手，曼城上半場都領先，半場客勝值得捧場。

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