亞冠盃　相隔5年主場再出擊　傑志不敵獅城水手

傑志相隔5年再於香港大球場出戰「亞冠盃」分組賽，周三（4日）迎戰新加坡的獅城水手。結果上半場兩度失守的「藍鳥」，雖然比賽後段靠恩查扳回一城，但仍以1比2不敵獅城水手，於F組錄得2連敗。

傑志派出羅素夥拍艾里奧出任中堅，米基爾、奧拿斯及基爾頓坐鎮中場，前線有明加索夫、祖連奴及羅梓駿組成進攻三叉戟。客軍精英盡出，爾瓦洛佩斯及前比利時小國腳拉斯迪安於中場校炮，支援箭頭薛高域。

獅城水手開局明顯較為主動，爾瓦洛佩斯擺入大位一射，威脅不到保羅。14分鐘，米基爾放冷箭，被對手門將羅海薩沒收。緊接客軍就成功打破僵局，薛高域把握傑志後防解圍失誤，禁區內一射入網。4分鐘後，莫漢古馬禁區外勁射高出。38分鐘奧拿斯踢跌拉斯迪安，球證看過VAR後認為犯規發生在禁區內，並直指12碼點，拉斯迪安操刀射入，為客隊完半場前贏到2比0。

換邊後，嘗試反撲的傑志換入陳俊樂及恩查，搶回不少攻勢。46分鐘，明加索夫窄角度起腳，威脅不到羅海薩。68分鐘祖連奴禁區頂起腳，可惜力度欠奉未能轉化成入球。72分鐘，獅城水手反擊機會，拉斯迪安推入大位起腳僅僅斜出。87分鐘，陳俊樂帶入禁區交橫，恩查轉身笠射無功而還。這位奧地利前鋒再接再厲，緊接接應羅梓駿傳中，頂反方向入網，為傑志扳回一城。可惜為時已晚。最終傑志以1比2不敵獅城水手，「亞冠盃」錄得兩連敗。