費度：邁亞密滅「火」搶分

國際邁亞密上輪聯賽以1比1跟紐約城打成平手後，已經沒有太多時間讓他們慢慢升上聯賽榜較高位置，以爭取季後賽資格，所以我認為他們今仗面對芝加哥火燄，絕對是非勝不可。

數據亦反映了事實出來，當美斯沒有上陣，國際邁亞密就難以取得勝利。看來這位阿根廷球星今仗也會因傷缺陣。

國際邁亞密近4場聯賽只錄得1勝，雖然他們近3仗只失了兩球，但後防看來相當脆弱，紐約城成功製造出多個入球機會，應該取得更多入球。

然而，我相信縱使美斯不上陣，他們的前線進攻火力，依然比芝加哥火燄強大。

右閘耶迪連將會停賽復出，並會於邊路位置製造威脅。而我有興趣知道，究竟年輕中場球員大衞路爾斯會否保住他的正選位置，他不會經常正選上陣，但他最近的表現相當好，能夠跟耶迪連組成一個不錯的組合。

芝加哥火燄上輪聯賽成功擊敗了紐約紅牛，門將基斯杜化巴拉迪於上半場的絕佳表現居功至偉。他作出了一連串的精彩撲救，我視他為美職聯最出色的門將。

但芝加哥取得這場勝仗之前走勢差勁，對上9場各項賽事未嘗一勝，離季後賽席位愈來愈遠。

如果梳頓沙基利在狀態的話，他依然是一位具質素的球員，能夠於對方防線上找出空位。而年輕翼鋒白賴恩古迪亞利斯有能力於對方前場構成問題，但芝加哥火燄的入球能力認真麻麻。

雙方都渴望可以全取3分，以增加打入季後賽的希望，但我認為最終兩隊會打成平手，各得1分。