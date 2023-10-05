紐卡素狂炒PSG　麥巴比輸到發脾氣

歐聯「死亡F組」出現驚人賽果！英超勁旅紐卡素周四(5日)凌晨主場迎戰巴黎聖日耳門(PSG)，主隊踢出超強氣勢輾壓對手，以4比1大炒該法甲班霸，拎到20年來首場歐聯勝仗。PSG王牌前鋒基利安麥巴比今場碌碌無為，輸到發脾氣喺完場後極速走人。

紐卡素首仗作客悶和AC米蘭，今仗返主場展現霸氣，對住億萬大軍PSG都毫無懼色，17分鐘前場截擊成功，米基爾阿米朗射成1比0；39分鐘紐卡素連環攻門搞到PSG後防大亂，丹般恩頭槌頂入拉開到2比0。50分鐘桑恩朗達夫高速入楔射到3比0，盧卡斯靴南迪斯喺56分鐘幫客隊破蛋，但紐卡素補時階段由法比安舒哈入世界波埋齋，大勝4比1完場。

紐卡素自2003年贏利華古遜後，球迷等足7,525日再次見證佢哋喺歐聯正賽贏波，而丹般恩同桑恩朗達夫2位英格蘭球員建功，更加係「喜鵲」自1997年班尼斯同皮雅斯後，首次喺歐聯有2位本土球員一齊入波。F組另一仗多蒙特同AC米蘭打和0比0，有4分在手嘅紐卡素得以喺死亡之組排榜首。

被視為出線大熱嘅PSG，今場經歷6年來歐聯最大敗仗，基利安麥巴比全場0次成功過人，而且多次向住後防攤大雙手埋怨，完場後更加第一時間直衝更衣室，未有同到場打氣嘅巴黎球迷致謝。PSG教練安歷基賽後表示：「我哋唔值得輸咁多，球隊目標係出線，我哋依家仲排緊第2位。」