【亞運Focus】田徑場上頒發遲來11年的奧運金牌

亞運田徑場上進行了一個特別的頒獎儀式，成為首位來自藏族的奧運金牌得主切陽什姐，終於領到2012年倫敦奧運會女子20公里競走金牌；而中國百米飛人蘇炳添也率4X100米男子接力隊，掛上了遲了兩年的京奧銅牌。

儀侙在杭州奧體中心舉行，遲來11年的奧運獎牌終於交到切陽什姐（金牌）、劉虹（銀牌）及呂秀芝（銅牌），由於2012年倫敦奧運原本奪冠的兩位俄羅斯選手因藥檢被取消資格，令原本獲季席的切陽什姐補上了冠軍位置，排第4的劉虹及呂秀芝則後補了銀牌及銅牌。

對於切陽什姐來說，這天可謂雙喜臨門，因為她與隊友為中國隊贏得35公里競走混合團體金牌，而其後又補領苦等了11年的奧運金牌，令切陽什姐也相當激動，難忍喜悅之淚，而已榮升為媽媽的呂秀芝更帶着孩子一齊領獎。

此外，中國百米飛人蘇炳添雖然今屆亞運會沒有參賽，但他亮相田徑場也令歡眾狂呼，他與今屆亞運百米金牌謝震業、吳智強及湯星強踏上頒獎台，補領東京奧運的男子4X100米接力銅牌，當年中國隊以37秒39獲得第4，但其後因原本獲銀牌的英國隊被驗出有隊員服用禁藥，被取消資格，令中國隊可以替補銅牌。