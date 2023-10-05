【亞運撐港隊】續撐男足！跑馬地馬場免費睇

香港男足球在亞運寫下歷史，全城興奮，香港賽馬會支持港足亞運隊，將於周六（10月7日）下午開放跑馬地馬場予公眾人士免費入場觀賞中國香港對烏茲別克的銅牌戰賽事，眾志成城為港隊打氣，期待港足再創歷史。

男足在亞運8強擊敗伊朗，寫下歷史新一頁，雖然周三在準決賽以0比4不敵日本，但無阻他們爭牌的決心，他們將於本周六下午4時與烏茲別克爭逐銅牌。除了跑馬地馬場當日免費開放外，馬會轄下全港88間場外投注處、會員會所（The Hilltop in The Valley、沙田會所及雙魚河鄉村會所（僅開放予會員及同行賓客））、雙魚河馬術中心 （僅開放予會員及同行賓客），以及屯門公眾騎術學校亦會直播杭州亞運賽事。

「男亞足銅牌戰賽事直播」活動詳情：

日期：10月7日（星期六）

開放時間：下午3時至7時（球賽預定開賽時間為下午4時正）

地點：跑馬地馬場 （免費入場）

對象：所有公眾人士（不設年齡限制）

備註：

·場內設有攤位售賣小食及飲品

·由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排