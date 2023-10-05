【亞運撐港隊】劉慕裳奪銅　連續兩屆上頒獎台

香港空手道代表劉慕裳周四（5日）於杭州亞運銅牌戰，以2.8分力壓越南選手阮氏芳，連續兩屆踏上頒獎台。至於鄭子文在男子個人形銅牌戰不敵南韓的朴喜俊，無緣獎牌。

東京奧運獲銅牌、現時世界排名第2的劉慕裳上午在小組賽得第2名，跌落下午舉行的銅牌戰。面對上屆第8名的22歲越南選手阮氏芬，劉慕裳以套路泊拔砦出戰，取得43.4分，最終以2.8分力壓對手，連續兩屆收穫銅牌。

賽後劉慕裳直言賽果不是預期之內，但已盡力而戰：「亞運原來沒有種子分，小組之中有很多實力之將，屬意料之外。不過我認為自己今次比上月愛爾蘭賽有進步，教練團亦滿意我的表現，訓練會繼續朝這個方向進發。」

這面獎牌亦有特別意義，她說：「原本我以為上屆亞運就是我運動生涯唯一的大型運動會比賽，但之後奧運也設有空手道，2年後還有這屆亞運，所以決定『衝埋』，之前轉全職沒想過打這麼久的。」

男子個人形方面，鄭子文同樣闖進銅牌戰，他和南韓選手朴喜俊同以「一百零八手」套拳作賽，最終朴喜俊打出42.6分，港將鄭子文則以1分之差告負，無緣踏上頒獎台，10月8日將與鄧宇軒、洪晧崴、鄭栩彬轉戰男子團體形項目。