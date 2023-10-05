【亞運撐港隊】陳善鈺決賽憾負　奪得銀牌

陳善鈺周四（5日）出戰亞運壁球女單決賽，與馬來西亞的施華莎嘉莉正面交鋒，最終陳善鈺兩度領先下，總局數僅輸2比3，奪得銀牌，無緣為香港進帳今屆第8金。

在4強擊敗隊友何子樂晉級的陳善鈺，世界排名為43位，較對手的第37位為低，兩人只曾於今年的英國公開賽碰頭，當時陳善鈺總局數輸0比3。

不過今日再戰，形勢比較緊湊，雙方首局多次打成平手，直到兩人打成8:8時，陳善鈺不時打出刁鑽線路，加上施華莎嘉莉出現大意失誤，成功連取3分，先拔頭籌。

施華莎嘉莉第2局展開反擊，兩次放短成功，以7:5領先。不過施華莎嘉莉其後再出現失誤，令港將一舉反先至9:7。陳善鈺到末段曾3度持有Game Point，可惜未能把握，反而被對手經「刁時」後贏15:13，局數追成1比1。

戰至第3局陳善鈺稍為佔優，但又被對手逼入「刁時」，幸好有驚無險贏12:10。陷入絕境的施華莎嘉莉第4局傾力反撲，加上陳善鈺不時出現失誤，港將這局以9:11落敗，要打決勝局分勝負。陳善鈺到決勝局一度落後9:10，縱使成功拖入「刁時」，但仍輸12:10，奪得銀牌。