艾珊妮嘉「踩」落維園體驗粵劇文化

艾珊妮嘉首次接受戲棚相當興奮，即自拍留念。（相片由公關提供）

準備參加「保誠香港網球公開賽2023」的前世界「一姐」艾珊妮嘉，已經抵達香港並即「踩」落維園，參觀粵劇戲棚體驗一下香港文化。

比賽正賽於下周一（9日）才展開，擁有兩個大滿貫錦標的艾珊妮嘉提早幾日到埗，期望盡早適應場地；而她更被坐落在維園的粵劇戲棚吸引，除自拍之餘更走入戲棚裡面參觀，以及與表演者交流，認識香港文化。

「保誠香港網球公開賽2023」將於本周六（7日）至10月8日在維園網球場上演，這項WTA 250級賽事今屆吸引多位星級球手來港參賽，除了艾珊妮嘉之外，今年在法網女雙奪冠兼美網女雙躋身4強的中國人氣球手王欣瑜、曾奪2021年美網女單亞軍的加拿大新星費蘭迪絲、世界雙打第1兼三屆大滿貫冠軍的比利時名將梅頓絲（Elise Mertens）及衞冕保誠網賽冠軍的烏克蘭名將恩絲杜絲卡(Dayana Yastremska)等均會來港參賽，預計爭逐相當激烈。

賽事資料

日期：10月7日至10月15日

地點：維多利亞公園網球主場

票價：7日至9日（免費）

10日至15日（160元至970元不等）

＊青少年球迷可憑全日制學生身份，於10日免費入場