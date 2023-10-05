許建德再度封王　奪得GT歐洲耐力賽年度總冠軍

2023年度GT世界挑戰賽歐洲賽耐力賽最後一站賽事終在西班牙巴塞隆拿完美落幕。香港賽車手許建德（Jonathan）聯同他的Sky Tempesta Racing隊友，包括英國的Chris Froggatt及意大利藉的Eddie Cheever III，三人一同奪得本年度的銅盃車手總冠軍。他們所屬的英國車隊Sky Tempesta Racing雖然只能在西班牙站取得第6名，但藉著在整個賽季上的穩定表現，他們亦成功取得銅盃車隊總冠軍。

這次是該名香港車手繼2021年賽季首奪車手總冠軍後，又再一次贏得此項重要歐洲錦標。在經歷過一個非凡的賽季後，他與車隊在合共5場比賽當中4次成功踏上領獎台，成就他再一次登上冠軍寶座。許建德現正前往美國參加印第安納波利斯8小時耐力賽，這是本年洲際GT挑戰賽的第四站賽事。目前Jonathan正於獨立盃的積分榜上領先，從現時他的數字優勢上而言，他有機會在第五站在阿布扎比的最後一輪比賽前，提前鎖定另一個大賽冠軍頭銜。

許建德非常自豪能夠跟過去5年一直效力的車隊再贏得第二個年度冠軍。他現在將注意力集中在洲際 GT 挑戰賽上，目前他於獨立盃積分榜上領先13分。這位香港車手本週末將出戰印第安納波利斯8小時耐力賽，他將與兩位一同封王的隊友前往美國接受挑戰，期望能夠提前一站鎖定另一冠軍頭銜。