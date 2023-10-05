利物浦防線欠穩　狂攻博入多幾粒

今晚歐霸盃E組焦點戰，英超利物浦主場硬撼比利時球隊聖基萊斯聯。「紅軍」今季踢法開放，幾乎場場都有失波，好彩由穆罕默德沙拿率領嘅鋒線火力全開，暫時仲可以彌補防線欠穩嘅問題，面對聖基萊斯聯勢必以攻代守，3.5球大盤咪錯過。（Now 643周五凌晨3時直播）

雖然利物浦上仗喺聯賽輸畀熱刺，同球證及VAR出錯有關，不過無可否認佢哋今季防守確係欠穩。「紅軍」開咧後踢咗9場，只有贏阿士東維拉3比0一役保持清白之身，其餘場場都有失波，中場逼搶做得唔夠徹底，經常被對手打穿，中堅兼隊長華基爾雲迪積克亦無復當年勇，難怪後防穿晒窿。

不過利物浦前線個個都弗，王牌穆罕默德沙拿同箭頭達雲紐尼斯，今季各項賽事已經各入咗4粒，佢哋同翼鋒路易斯迪亞斯，喺歐霸E組首輪反勝寧斯3比1之役齊齊建功，連同遠射有一手嘅中場蘇保斯拉爾，就算有加普因傷倦勤，主帥高普亦不愁進攻選擇，主場出擊更會放膽進攻爭取入波。

作客嘅聖基萊斯聯唔係一般善男信女，各項賽事近4仗未輸過，依家喺比甲排緊榜首，歐霸E組首輪逼和圖盧茲1比1，射手阿馬利頻頻有士哥，上仗聯賽仲特登被收起冇正選，擺明留力今仗。睇番利物浦近5仗有4次開4球或以上，有4仗係先失波，當中有3仗係反勝，既然防守不穩，倒不如狂攻入多幾粒，今仗等睇入球騷。

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