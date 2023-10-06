【有片】紐尼斯世紀失機　利物浦贏波現隱憂

周五(6日)凌晨歐霸盃E組賽事，英超勁旅利物浦主場2比0贏聖基萊斯聯，不過「紅軍」球員今仗表現漫不經心，前鋒達雲紐尼斯更上演門前6碼「世紀失機」，成為網民笑柄，而佢亦喺半場被換走。利物浦正選前鋒加普養傷下，達雲紐尼斯將會喺未來一段日子擔正，但名宿奧雲同麥馬拿文都表示懷疑。

利物浦今場正選作出9個變動，鋒線由穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯同迪亞高祖達掛帥，戰況一如所料控制大局，達雲紐尼斯早段曾入波被判詐胡，17分鐘更出現尷尬一幕，穆罕默德沙拿右路傳中，達雲紐尼斯6碼點對住空門竟然射喺柱邊出界，領隊高普都攤大雙手表現難以置信，統計顯示呢個位置射門嘅xG(預期入球)係0.81，即係81%人喺呢個位都會射入，何況當時係空龍！

利物浦控制晒戰局，但入波都要靠對方送禮，完半場前阿歷山大阿諾特遠射，聖基萊斯聯門將撲波甩手，被賴恩格雲貝治「執雞」射入。半場期間達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿都被換走，利物浦要到92分鐘先再由達亞高祖達入波鎖定2比0勝局，喺E組2戰全勝排榜首。

由於荷蘭前鋒加普受傷，據報要抖「幾個星期」，意味今季英超只踢過2次正選嘅達雲紐尼斯將會擔正，不過名宿奧雲就質疑：「(今次失機)一係信心不足、一係能力有問題或者唔集中，理論上職業球員一定會射入，佢嘅失機已經唔令人驚訝。紐尼斯有時有好好表現，有時就踢到好離譜，佢係塊未打磨嘅寶石，仲需要好多教導。」

另一名宿麥馬拿文亦附和奧雲：「呢球失機好肉酸，個波已經任佢點射都入，作為前鋒，紐尼斯梗係想喺今場入1、2球嚟整靚個入球數字，但今季都唔會出現更易食嘅機會。」高普賽後未有怪責達雲紐尼斯，解釋半場換走佢係「預先安排」嘅換人，並唔係對佢失機嘅懲罰。