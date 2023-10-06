五人亞盃外　兩鬥中國爭出線　曾偉忠：要有踢決賽心態！

2024五人足球「亞洲盃」外圍賽即將展開，被編入A組的港隊，已提早到泰國完成集訓。在土庫曼退賽後，港隊同組對手僅剩泰國及中國，但由於泰國已取得決賽周主辦權，對賽成績將不會計算在內，意味着港隊需要與中國爭取唯一出線席位，足總五人足球經理曾偉忠提醒球員，在兩鬥中國時要有踢決賽的心態！

港隊原本與泰國、土庫曼及中國被編入A組，在不計算對東道主泰國的成績下，首、次名（7支最佳次名）將可晉級決賽周，但賽前土庫曼卻突然退賽，足總五人足球經理曾偉忠承認對出線形勢有一定影響：「本來一組有機會兩隊可以出線，但我哋依組目前只有首名先得。」中國推行五人足球職業聯賽逾10年，「積Sir」坦言對方實力的確在港隊之上，提醒球員「要當決賽咁踢」：「中國有職業聯賽，球員日常會密集式訓練，而且定期每周比賽，訓練量遠比香港球員為多。加上中國比我哋提前到泰國集訓、打練習賽，實力優勝之外，準備都比較好，球員依兩場波要有踢決賽嘅心態！」

港隊日前已經結束為期5天的泰國集訓之旅，「積Sir」透露期間與當地球會進行了3場友賽，希望可藉此改善防守上的不足：「防守屬於我哋爭勝嘅一個重點，所以其中兩場友賽對手比較強，但集訓時間短，效果當然唔會十分理想，但我們哋會盡力而為！」港隊今次亞盃外強陣出擊，14人名單中包括「老大哥」隊長鄒嘉華、晉峰翼鋒袁世傑、均業北區中場周家樂、前鋒黃偉國等。A組分組賽將於下周一展開，港隊首仗將硬撼中國，2日後再對泰國，最後一仗會再鬥中國。

港隊亞盃外14人名單：

守門員：黃梓豪、羅澔陽

場區球員：鄒嘉華、李浩和、李嘉進，劉浩霖、李浩然、廖建葆、諸榮祖、呂家泳、陳樂謙、袁世傑、周家樂、黃偉國

港隊預計賽程如下：

10月9日 1800（香港時間） 香港 對 中國

10月11日 2030（香港時間）泰國 對 香港（將會在Youtube：FutsalThailand上直播）

10月13日 1800（香港時間）中國 對 香港