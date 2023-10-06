港超聯　理文再遇上季剋星冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）尾場於將軍澳運動場爆發激戰，理文及冠忠南區兩支全勝之師正面交鋒，合演上季「賽馬會菁英盃」決賽翻版。理文開季連場報捷，是役即使前線變陣都必定繼續搶攻，力保榜首；至於南區上季屢挫「黃黑軍團」，今季會否繼續成為理文剋星，值得期待。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

理文上場以4比2擊敗標準流浪，惟代價是今季狀態火熱的進攻主力基華尼頓（Gil）因傷退下火線，主教練曾昭達透露Gil大腿受傷要缺陣最少兩周，今場進攻組合勢必改動，但就不擔心會影響球隊發揮。上季「賽馬會菁英盃」決賽飲恨後再遇老對手，「達Sir」認為南區今季踢法有所調整，對理文會屬另一種挑戰：「南區踢法由以往較為直接，變成更主張用波同前場壓迫，加上對手前線都唔弱，我哋要打醒十二分精神。」

對流浪一戰轟入「世界波」的立花稜也（Tachi），就對能夠於季初射入開齋波感開心，認為入球有助提升信心。Gil傷出後，Tachi的左路拍檔將會有改變，但他深信問題不大：「理文陣中有唔少球員都勝任左翼，陣上我哋會互相幫助。」他形容每次面對南區都非常難踢，尤其要面對兩位同鄉佐佐木周及川瀨浩太。

同樣在聯賽暫錄全勝的冠忠南區，最近兩場賽事都在早段落後，主教練楊正光認為全隊務必引以為戒，並透露今場戰術或會作調整：「之前幾場踢得好進取，就連古安奴、『嘉耀』（即李嘉耀）同『廷峯』（即翟廷峯）都壓得好前，但呢場可能會有啲唔同，因為我哋唔可以咁易失位，一旦畀理文入波先就好難踢。」陣容方面，伍瑋謙、趙聡悟及陳凱柏3名亞運腳繼續缺陣，「光Sir」透露羅拔奧度已投入操練，但仍未達最佳狀態。

門將顏翱天（Sky）最近兩場均擔正，他承認起初比較緊張，幸好狀態已有所提升。談到是役硬撼理文，Sky對能夠與對方眾多高水平球員交手感興奮，盼望球隊減少失誤，全力搶分：「理文今年有幾勁，我諗大家都好清楚，所以好期待去應付佢哋；我覺得只要大家少啲犯錯，保持信念，呢場係有機會攞到分嘅。」

【預計兩隊正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 32.杜度 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 26.黃俊皓

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 20.保連奴

冠忠南區

門將：31.顏翱天

後衞：8.李嘉耀 5.古安奴 4.川瀨浩太 16.翟廷峯

中場：11.佐佐木周 6.基斯 24.鞠盈智

前鋒：18.艾華 7.史提芬彭利拿 28.陳傲軒